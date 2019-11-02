سرايا القدس: لن نسمح لإسرائيل بتثبيت معادلات جديدة

02 نوفمبر 2019 - 10:30 م

قالت "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، السبت، إنها لن تسمح لإسرائيل بتثبيت معادلات جديدة.



وأضافت "سرايا القدس"، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أنها "ستبقى تدافع عن شعبها ما دام هناك عدوان ولن تسمح للكيان الصهيوني بتثبيت معادلات جديدة".

وتابعت أن "هذا العدو (إسرائيل) لا يجب أن يشعر بالراحة وألا يعيش مطمئنا، طالما يرتكب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني ويحتل أرضه".

وأكدت أن "تهديدات قادة العدو بشن حرب على قطاع غزة، ليست جديدة على شعبنا وهي لا تزيدنا إلا إصرارا على الثبات ومواصلة حماية أبناء شعبنا وجهادنا ضد هذا المحتل المتغطرس".

وأوضحت السرايا أنها "تمتلك مساحة كبيرة جدا للتعامل مع واقع الميدان في حال أقدم الاحتلال علي أي حماقة تمس بأبناء شعبنا أو بقيادة المقاومة وقد خبر العدو المقاومة جيدا".

وذكرت أنها "لا يمكن أن نُبقي شعبنا يعيش تحت التهديدات الصهيونية المتكررة التي نتعامل معها على محمل الجد وسنتعامل مع كل عدوان بحجمه وقدره لأن دماء الصهاينة ليست لها قيمة أمام دماء أبناء شعبنا".

واعتبرت سرايا القدس أن "من واجب المقاومة أن تدافع عن أبناء شعبنا الذين تدعوهم للاحتجاج على الحصار فمنهم من يصابوا إصابات بالغة ومنهم من يرتقوا شهداء لذلك لن نسمح للعدو بالاستفراد بهم دون حمايتهم والدفاع عنهم".

وشنّت مقاتلات إسرائيلية، فجر السبت، عدوانا على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أدت إلى استشهاد فلسطيني، وإصابة اثنيْن آخريْن بجراح وصفتها وزارة الصحة بين "الخطيرة والمتوسطة".







