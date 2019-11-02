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موسكو.. مقتل رئيس مركز لـ"محاربة التطرف"

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الشرطة الروسية ارشيفية
الشرطة الروسية ارشيفية

المصريون ووكالات

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أعلنت لجنة التحقيق الروسية، السبت، مقتل إبراهيم إلجاركييف رئيس مركز "محاربة التطرف" الخاص بجمهورية "إنغوشيا"، غربي العاصمة موسكو.
وأوضح المكتب الصحفي للجنة، في بيان، أنه "تم فتح تحقيق جنائي في قتل شخصين غربي موسكو، أحدهما رئيس مركز محاربة التطرف التابع للداخلية الروسية"، بحسب موقع "روسيا اليوم" المحلي.
ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل حول دوافع ارتكاب الجريمة.
من جهتها، أفادت مصادر في الأجهزة الأمنية الروسية بأن مسلحا مجهولا أطلق النار على شخصين في شارع "أكاديميكا أنوخينا" غربي موسكو، وأرداهما قتيلين.
وذكرت المصادر لوسائل إعلام محلية أن أحد القتيلين هو رئيس مركز محاربة التطرف، إلجاركييف، أما الآخر فهو شقيقه الأصغر.
وأطلقت شرطة العاصمة الروسية عملية بحث عن مطلق النار، الذي لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، حسب المصادر. -

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