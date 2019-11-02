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مقتل جندي فرنسي بانفجار عبوة ناسفة بسيارته في مالي

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الجيش الفرنسي يحرر رهينة هولنديا كان محتجزا لدى القاعدة
الجيش الفرنسي يحرر رهينة هولنديا كان محتجزا لدى القاعدة

المصريون ووكالات

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أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، السبت، مقتل جندي فرنسي بانفجار ضرب سيارته في مالي.
وقال الإليزيه، في بيان، إن "العريف رونان بونتو لقي مصرعه بعد انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور سيارته خلال عملية في مالي".
من جهته، أشاد الرئيس إيمانويل ماكرون بتضحية العريف بونتو.
وفي وقت سابق اليوم، ارتفع إلى 53 عدد الجنود الماليين الذي قتلوا جراء هجوم إرهابي استهدف، الجمعة، موقعا عسكريا في انديليمان شمالي البلاد، وفق ما أفاد الجيش.
وقال الجيش في بيان، إن "هجوما إرهابيا" استهدف موقعا عسكريا في انديليمان في منطقة ميناكا.
بدوره أعلن المتحدث باسم الحكومة المالية، وزير الإعلام يايا سنغاري، في تصريحات، العثور على جثث 53 جندي ومدني واحد في الموقع العسكري.
وقال سنغاري إن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 10 أشخاص، وتضرر كمية كبيرة من الذخائر.
ودعت الحكومة المواطنين إلى العمل على تحقيق الوحدة والتعاون على خلفية الهجوم.
ويأتي الهجوم الإرهابي الأخير بعد نحو شهر من مقتل 40 جنديا في هجومين 30 سبتمبر/أيلول ومطلع أكتوبر/تشرين الأول، قرب الحدود مع دولة بوركينا فاسو الواقعة جنوب مالي، حيث أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عن الهجمات الإرهابية.
تجدر الإشارة أن المناطق الشمالية والوسطى من مالي، تشهد منذ العام 2002 صراعات انفصالية، وهجمات إرهابية. -

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