» بالفيديو.. هكذا يتم شحن السيارات الكهربائية بالمنزل

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قال اللواء محمد شيرين، وكيل أول وزارة الإنتاج الحربي، إن مدة شحن الأتوبيس الذي يعمل بالكهرباء تصل إلى 8 ساعات، موضحا أن الدولة تعمل على تزويد محطات الوقود بإمكانية الشحن الكهربائي، فهناك 100 محطة وقود مجهزة بوحدات الشحن الكهربائي الآن.
وأشار شيرين - خلال لقاء خاص ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» مساء السبت- إلى أن عداد السيارة الملاكي التي تعمل بالكهرباء مزود بإمكانية معرفة الوقت المتبقي على إعادة الشحن، وهناك آلية للشحن السريع، ويستغرق نحو ثلث ساعات.
وعن السيارات التي تعمل بالكهرباء، وتستخدم داخل المدن فقط، أوضح أنه يمكن شحنها من المنزل، معقبا: «وصلة من البيت 220 فولت تكفيها، بس هتاخد وقت في الشحن».



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