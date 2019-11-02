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أستاذ مناعة يحذر من طقس الخريف لهذا السبب

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قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن تغير حالة الطقس في هذا التوقيت، يؤدي إلى انخفاض المناعة، لأن الجسم يكون غير مستعد للتعامل مع تغير الطقس المفاجئ.
وأضاف أستاذ المناعة، حلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن المواطن عليه أن لا يخرج بشكل مفاجئ من مكان بارد إلى ساخن أو العكس، وضرورة تهوية الفصول وأتوبيسات المدرسة، وغسل اليدين بشكل متكرر، خاصة أن غسيل اليدين ينقذ مليون شخصًا من الموت سنويًا.
وأشار إلى أن دور "البرد" يختلف عن الأنفلونزا، والفرق بينهما يتمثل في أن البرد يكون على شكل حرارة منخفضة إلى حدًا ما، مع رشح والتهاب في الحلق، وعلاجه يكون من خلال تناول المشروبات الساخنة والليمون ومضاد للحساسية وخافض للحرارة، وقد يعالج منه الشخص بشكل تلقائي، أما الأنفلونزا فتأتي على شكل تكسير في العظام، وفي هذه الحالة يجب تناول المسكن، ومضاد للحساسية، وتناول الزنجبيل.
 

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