أسما منير عن أزمة الشيخ الشعراوي: "أنا مريضة نفسية"

02 نوفمبر 2019 - 11:40 م

قالت أسما شريف منير في تعليق لها على الضجة التي أثيرت بسبب وصفها الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ "المتطرف"، إنها كانت تعاني من أزمة نفسية وطلبت من متابعيها أن ينصحوها بشيخ تتابع حديثه وأحدهم رشح لها "الشعراوي".



وأضافت "منير"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "أنا عايزة أموت نفسي عشان رديت، ومش هستخدم كلمة متطرف تاني لحد ما أموت"، متابعة: "اتشتمت بأمي، وأبويا اتشتم وهو معملش حاجة.. أنا مش قادرة استوعب".

