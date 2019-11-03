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سمية الخشاب تفجر مفاجأة مدوية بشأن الحكم بحبسها

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سمية الخشاب و أحمد سعد
سمية الخشاب و أحمد سعد

المصريون ـ متابعات

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قالت الفنانة سمية الخشاب، إنها كانت متسامحة مع طليقها أحمد سعد، مؤكدة: "إذا طلع العيب من أهل العيب ميبقاش عيب"، لافتة إلى أنه لا يحترم اتفاقاته مع الناس.
وعلقت "الخشاب" في مداخلة مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، على الحكم الصادر ضدها بالحبس ثلاثة سنوات، في قضية شيك بدون رصيد، أقامها طليقها أحمد سعد، قائلة إنه كان "تخليص حسابات بينهما بعد انتهاء العلاقة الزوجية".
وأضافت، إنها من حقها الحصول على نفقة، ومتعة، وكان يريد من التوقيع على التنازل عن حقوقها الشرعية، ولم تكن تعرف أنه مستمر في قضيته.
أنه أرسل رسالة صوتية لبعض الوسطاء، وزعم أنه لم يفوض المحامي في استكمال القضية، مشددة على أنها لم توقع على تنازل لحقوقها.
ووصفت طليقها السابق بأنه "مش مظبوط"، وكان الكثيرون يحذرونها منه، خاصة بعد التعدي عليها بالضرب، وتسبب في فقدانها للطحال، معقبة: "أنا ليا حقوق شرعية مأخدتها.. وليا حق دمي"، مشددة على أنها لن تترك حقها، معقبة: "أنا هردعه.. عشان ماشي في شغل بلطجة".



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