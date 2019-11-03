تعليق مستفز من أحمد سعد على حبس سمية الخشاب

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احمد سعد

سمية خشاب

صدم الفنان أحمد سعد، متابعيه، عبر حسابه على "إنستجرام"، حيث سخر الأخير من تصريحات سمية الخشاب بعد الحكم الذي صدر ضدها بحبسها 3 سنوات بتهمة إصدار شيك له بدون رصيد قيمته مليون جنيه.

ونشر أحمد سعد صورة له عبر "إنستجرام" وهو من داخل مترو الأنفاق، وعلق عليها: "مش واخد بالي".

في المقابل، شن متابعوه ورواد مواقع التواصل هجوما عليه بسبب تعليقه، وجاءت التعليقات كالآتي: "جاحد ودنيء? والله لو أنها عدوتك ما عملت كذا"،" ركز فى شغلك وسيبك من الهبل ضيعت نفسك على الفاضى"، "هي هتدفع المليون بس تسجنك? رجع الطحال أحسنلك".

كان قد صرحت سمية الخشاب في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب بأنها تنازلت عن جميع حقوقها لطليقها أحمد سعد وكانت من الممكن أن تسجنه، موضحة أن الشيك كان متفق صرفه بعد فترة كبيرة لعدم وجود رصيد كافٍ بالبنك.



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''مش واخد بالي''

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