  • الأحد 03 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:48 ص
بحث متقدم
صورة من الواقعة

"كلم بابا".. مفاجأة صادمة بين عميد حقوق طنطا وطالبة

ملك ماليزيا السابق وطليقته

طليقة ملك ماليزيا تنشر صورة لطفلها وتثير الجدل

الجفري

موقف غريب لـ"الجفري" بشأن أزمة "أسما" بعد حديثها عن الشعراوي

الاسطول السعودي

بـ284 سفينة تجارية.. السعودية تحتل المركز 23 عالميا

لحظة قنص شاب فلسطيني أعزل برصاص إسرائيلي

مروع.. لحظة قنص شاب فلسطيني أعزل برصاص إسرائيلي

أرامكو

"المال السعودية" توافق على طرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام

سمية الخشاب و أحمد سعد

تعليق مستفز من أحمد سعد على حبس سمية الخشاب

الدولار

تعرف على سعر الدولار اليوم

مرتضى منصور

نجم الأهلي لرئيس الزمالك: من أمن العقوبة أساء الأدب

أحمد سعد

رد ناري من أحمد سعد على تصريحات سمية الخشاب المسيئة له

"المال السعودية" توافق على طرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام

مال وأعمال

أرامكو
أرامكو

علي محمود

أخبار متعلقة
#

السعودية وأمريكا تحددان موقع انطلاق الهجوم على أرامكو

#

أول تعليق لـ"قرقاش" على قصف أرامكو السعودية

#

السعودية تصعد بشأن هجوم أرامكو بهذا الإجراء الهام

#

بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن هجمات «أرامكو»

السكة الحديد

اعمال التطوير

تأخيرات القطارات

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، موافقتها على طلب شركة النفط العملاقة "أرامكو" تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وتضمنت نشرة الإصدار البيانات والمعلومات التي يحتاج للمستثمر للاطلاع عليها  قبل اتخاذ قراره للاستثمار؛ بما في ذلك البيانات المالية للشركة، ونشاطها وإداراتها.

وشددت الهيئة على المستثمرين الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي على المعلومات التفصيلية للشركة والطرح وعوامل المخاطرة؛ حيث أشارات الهيئة إلى أن اتخاذ قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار قد ينطوي على مخاطر عالية.

وأوضحت الهيئة، أنه لا ينبغي النظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنه مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح، أو في أسهم الشركة المعنية؛ حيث إن قرار الموافقة يعني الالتزام بالمتطلبات النظامية؛ بحسب نظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية.

وتعتبر موافقة الهيئة، على الطلب نافذة لمدة ستة أشهر من تاريخ القرار، وملغاة حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة هذه المدة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» السياحة عن زيارة "كاتي بيري" للأهرامات: دعاية مجانية
» «تويتر» يغلق حسابات "حماس"
» شروط الصورة الشخصية للسعوديات ببطاقة الهوية الوطنية
» السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» معلومات مثيرة عن سيارة "حمو بيكا" باهظة الثمن
» نجم الأهلي: لن أخالف ضميري وأشتم هذا اللاعب لأرضي الجماهير
» صالح جمعة يفجر مفاجأة مدوية عن علاقته بـ"فايلر"
» وليد صلاح الدين يحذر الأهلي: لو تعاقدتم مع كهربا ستحدث تلك الأزمة
» فنانة شهيرة: ارتديت النقاب أسوة بأمهات المؤمنين
» "الجفري" يوجه رسالة لـ"أسما شريف منير"
» عميد حقوق طنطا يكشف كواليس واقعة مشادته مع طالبة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:43 ص

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه