بـ284 سفينة تجارية.. السعودية تحتل المركز 23 عالميا

03 نوفمبر 2019 - 09:58 ص

تعتبر السعودية دولة من أكبر دول العالم من حيث ملكيتها لأساطيل النقل البحري في العالم، حسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، وهي متقدمة بذلك علي دول كثيرة منها فرنسا وكندا وغيرها.

في سياق متصل تمتلك المملكة العربية السعودية 284 سفينة تجارية بحرية منها 133 ترفع العلم السعودي، وتصدرت الوزن الإجمالي من الحمولة الساكنة لأسطول النقل البحري السعودي الذي بلغ 18 مليونًا و92 ألفًا و485 طنًا، كما أن هناك 151 تحمل العلم أجنبي.

جدير بالذكر أن السعودية تفوقت على كثير من الدول ومنها فيتنام التي تمتلك 1020 سفينة وإيطاليا 692 والبرازيل 401 وفرنسا 35 وقبرص 300 والسويد 298 سفينة.