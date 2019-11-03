» «تويتر» يغلق حسابات "حماس"

03 نوفمبر 2019 - 10:02 ص

أوقف "تويتر"، حسابات حركة حماس الفلسطينية، بعد محالفتها لشروط وقواعد الموقع، وذلك بعد ساعات من غلق حساب قناة المنار الرسمى التابعة لميليشيا حزب الله اللبنانى.

المتحدث باسم تويتر علق على ذلك الأمر قائلاً: "لا مكان فى تويتر للمنظمات الإرهابية غير القانونية وللتطرف العنيف، لدينا تاريخ طويل فى اتخاذ إجراءات إنفاذ قوية، بواسطة آلية تجمع بين الناس والشركات والتكنولوجيا".

وشمل الإيقاف حسابات الأخبار والبرامج، وعند محاولة الدخول لحساب القناة في تويتر يظهر أن "الحساب معلّق".