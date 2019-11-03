"كلم بابا".. مفاجأة صادمة بين عميد حقوق طنطا وطالبة

03 نوفمبر 2019 - 10:05 ص

فجر وليد العشري المتحدث الرسمي بجامعة طنطا مفاجأة صادمة بشأن واقعة الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر خلاله عميد كلية الحقوق بالجامعة وهو يعنف طالبة قائلاً: "الفيديو المنشور لا يخص الطالبة فقط وإنما هناك أيضًا طالب آخر موجه له الحدث".

وروي العشري تفاصيل الواقعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي قائلاً: "الطالبة كانت تتحدث عبر الهاتف خلال المحاضر وبجانبها طالب آخر يدخن، فطلب العميد من الطالب عدم التدخين حفاظًا على قواعد المحاضرة فرد الطالب بشكل غير لائق وأساء للعميد، لينفعل العميد طالبًا له الأمن الإداري أن يخرجه خارج المحاضرة".

وأضاف: "أما الطالبة طلب منها العميد عدم الحديث في الهاتف أثناء المحاضرة لترد عليه: "أنت مش عارف أنا مين كلم بابا، وأنا هتكلم براحتي".

وعقب العشري على الواقعة قائلا: "مواقع التواصل الاجتماعي تحاول تشويه صورة الجامعة وصورة الدكتور مع الطالب".