من جديد.. شبان يقفزان من قطار والسبب صادم

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الوزير

النقل

قطار

محمد عيد

ضحية التذكرة


في واقعة جديدة وصفها البعض بالجنونية، قفز شبان من قطار يسير بسرعة عالية أثناء سير القطار.

وظهر بالفيديو الذي تداوله بعض رواد التواصل الاجتماعي، الشبان وهما أعلى القطار ممسكين بأحد الكباري الذي يمر من أسفله القطار". ويتضح من الفيديو أنه لم يتدخل أحد من المواطنين لمنع الشابين من فعلتهما أو توجيه النصيحة لهما".

وتأتي تلك الواقعة بعد وقت قصير جدًا من واقعة ضحية التذكرة التي راح ضحيتها الشاب محمد عيد عقب إجبار الكمسري له علي القفز من القطار لعدم وجود التذكرة معه".


شاهد الفيديو..

 https://web.facebook.com/watch/?v=407425376829119

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