رد ناري من قرقاش على اتهامات "الشيوعي السوداني"

03 نوفمبر 2019 - 11:27 ص

رد وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش على الانتقادات التي أطلقها مؤخرًا الحزب الشيوعي السوداني ضد أبو ظبي والرياض.

وأعرب قرقاش، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن أسفه من كلمة السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني، محمد مختار الخطيب، خاصة تناوله السلبي للدور الإماراتي والسعودي في دعم الاستقرار والانتقال السلمي في السودان.

وأوضح قرقاش، أن كلمة الخطيب: "انطلقت من مفاهيم أيديولوجية قديمة مرتبطة بحزبه".

وتابع قرقاش: "علاقتنا بالخرطوم تاريخية والدور العربي في دعم السودان في ظروفه الحالية ضروري".

يذكر أن الخطيب، ألقى كلمة بمنطقة أم درمان، يوم الجمعة الماضي، اتهم فيها الإمارات والسعودية بـ"التدخل مبكرًا في أول أيام الانتفاضة" السودانية ضد نظام البشير، بحسب قوله.