رأس البغدادي انفصل عنه عقب تفجير نفسه

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مقتل

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انفصال رأسه

في فيديو نادر قام بتسجيله أبو مصطفى، أحد جيران البغدادي بقرية باريشا في الشمال السوري، ويبعد منزله عن البغدادي بحوالي 300 متر, تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة زعيم داعش.

ويعتبر تسجيل أبو مصطفى، تسجيلاً نادرًا لأنه كشف ما لم يفصح عنه الفيديو الذي بثته وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، والذي كان صامتًا.

ولم يعلم أبو مصطفى أن ما يدور حوله هو أكبر عملية لأخطر رجل في العالم.

وكانت فرقة مكونة من 30 شخصًا من قوة دلتا الأمريكية بالإضافة إلى 60 شخصًا من قوات الصاعقة البرية قد تلقت تدريبًا مكثفًا قبل العملية بشهر، في منطقة أربيل بكردستان العراق في بيت مشابه لمنزل البغدادي، والذي تم معرفته من خلال عميل كان يرافق البغدادي.

وبحسب تصريحاته عن القوات التي شاركت في مقتل البغدادي، فإنهم اقتربوا منه بعد تفجير نفسه، حيث وجدوا الرأس قد انفصل تمامًا عن جسده، وتحول إلى أشلاء.

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