مسابقة "أجمل سيقان نسائية" تثير ضجة بالكويت

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صاحب مسابقة أجمل سيقان
صاحب مسابقة أجمل سيقان

علي محمود

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مواقع التواصل الاجتماعي

مواطن كويتى

مسابقة أجمل سيقان

أثارت مسابقة حول "أجمل سيقان نسائية" موجة جدل موسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن عنها مواطن كويتي، عبر مقطع فيديو.

وقال صاحب المسابقة، بحسب صحيفة "صدى الإلكترونية"، إنه تلقى نحو 1500 صورة؛ موضحًا أنه سوف يمنح الفائزة "خلخل" من الذهب تتجاوز قيمته 250 دينارًا.

ووضع صاحب المسابقة شروطًا للمسابقة، وهو أن تقوم الفائزة التي تتمتع بـ"اللي ساقها حلو ومبروم ويجيب العافية للفوز بحجلين للساق"، أن تلبس الفائزة الخلخال وترسل له صورها؛ لينشرها ويؤكد لمتابعيه صحة المسابقة.

ومن جانبها قامت إدارة الجرائم الالكترونية بالتواصل مع النيابة العامة، وإخطارها بأن ما صدر عن صاحب المسابقة يشكل جريمة مساس بالآداب العامة، وينتظر رجال المباحث إذن النيابة العامة لضبطه وإحضاره.


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