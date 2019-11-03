» سر غضب ريال مدريد من التحكيم الإسباني

محمد عبد الحارس
وجه إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية لريال مدريد، انتقادًا شديد اللهجة للتحكيم خلال المباراة الأخيرة أمام ريال بيتيس فى الجولة الـ12 من عمر الدوري الإسباني، والتى انتهت بالتعادل السلبي.
انتقاد "بوتراجينيو"، للتحكيم جاء بعدما رفض احتساب ركلة جزاء بعد ملامسة الكرة ليد لاعب الخصم المغربي زهير فضال.
وتساءل مدير العلاقات: "لماذا لم يتم اللجوء إلى "الفيديو" فى تلك اللعبة بالتحديد.. يد اللاعب قاطعت اللعبة ولا أفهم لماذا تصب القرارات فى اتجاه ثم تذهب فى اتجاه آخر".
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