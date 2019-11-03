أبو الغيط يحذر العرب من هذا الأمر

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الجامعة العربية

أحمد أبو الغيط

شح المياه

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن المنطقة العربية هي الأكثر معاناة في العالم من نقص المياه، موضحًا أن 80% من مصادر المياه العربية تقع خارج العالم العربي.

وأكد أبو الغيط في كلمة - خلال افتتاح الأسبوع الثالث للتنمية المستدامة: "تعاني الدول في المشرق العربي خاصة "سوريا والعراق" من هيمنة تركية على مصادر المياه، كما يعاني الفلسطينيون من نهب منظم يقوم به الاحتلال منذ سنوات لخزانات المياه الجوفية في الأراضي المحتلة.. وأخيرًا فإن مصر تواجه تهديدًا خطيرًا لحصتها من ماء النيل بسبب مشروع سد النهضة الذي تقوم إثيوبيا ببنائه على النيل الأزرق"

يذكر أنه افتتحت اليوم الأحد، أعمال النسخة الثالثة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة؛ برئاسة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد.   

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