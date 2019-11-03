تركي آل الشيخ: تعرضت لوعكة صحية لهذا السبب وربنا سلّم

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أخبار السعودية

بطولة

ترك ال شيخ

موسم الرياض

تعرض المستشار ترك آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، لآلام خفيفة بمنطقة الصدر. 

وكتب "آل الشيخ": تدوينه عبر "تويتر"، قال فيها "الطلبات على جوالي للتذاكر والفعاليات أكثر من الحجز المركزي للخطوط.. يا ناس من إلى يحجز لا يكون شعب ثاني؟! عموماً في شخص كلمني ينصحني وآخر المكالمة طلب 7 تذاكر لحفلة سهم ودعوة لحفلة البدر... كويس أني محافظ على الأسبرين.. حسيت بألم في الصدر بس عدت".

وكان آل الشيخ، زفَّ مفاجأة سارة للجمهور السعودي بإعلانه ظهور الفنان عبد المجيد عبد الله في فعاليات "موسم الرياض" للمرة الأولى منذ الكشف عن مرضه وتوقفه عن إحياء الحفلات الغنائية.


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