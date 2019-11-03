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"نسيتوا الانتخابات".. رسالة ساخرة من عبد العال للنواب

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سخر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال من قلة عدد النواب الحاضرين بجلسة اليوم الأحد بالبرلمان، قائلاً: "أوعوا تكونوا نسيتوا الانتخابات".

وأضاف عبد العال مخاطبًا النواب: "هنمشيها زي مجالس النواب في العالم كله، النائب يوقع وهو داخل وهو خارج، عشان السادة النواب اللي خارج القاعة الغايبين يعني، اللي بيجوا يوقعوا ويمشوا".

وتابع  منفعلاً: "الدوائر تعيش حالة انتخابية، أوعوا تكونوا نسيتوا الانتخابات"، بحسب ما نشرته صحيفة الشروق .

ووجه عبد العال حديثه لرئيس ائتلاف دعم مصر قائلاً له: "مارس سلطتك على الائتلاف أنت معندكش لجنة قيم، الانتخابات على الأبواب خلاص، لازم تعمل انصراف وحضور، الأعضاء اللي برا القاعة الرجاء الدخول".

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