» فنانة شهيرة تحتفل بعيد ميلادها بـ"اطلالة جريئة"

فاجأت الفنانة دنيا عبد العزيز، متابعيها، عبر حسابها على "انستجرام" بظهورها بإطلالة "جريئة" في عيد ميلادها .

وكان قد نشرت الفنانة مها أحمد، عبر "الانستجرام" مجموعة صور من عيد ميلاد الفنانة دنيا عبد العزيز، برفقة زوجها مجدي كامل، وعلقت عليها:" كل سنه وانتى طيبه يا حبيبتى يا دنيا وعقبال سنين كتيره اوى بصحه وسعاده وخير وتحققى كل إللى بتحلم بيه وتفضلى جميله زى ما انتى جميله طول عمرك وربنا يخليلك جودى".

وتفاعل الجمهور مع الصور، حيث نالت أكثر من 5 آلاف أعجاب في ظرف ساعتين .