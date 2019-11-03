حلا شيحة تصدم الجميع برقصة مثيرة بالـ«هوت شورت»

03 نوفمبر 2019 - 05:01 م

أصيب جمهور الفنانة حلا شيحة، بالصدمة بعدما نشرت فيديو وصلة رقص مثيرة لها وهي ترتدي الـ«هوت شورت».

ونشرت «شيحة»، مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام" ظهرت فيه بإطلالة جريئة، وهي ترقص على نغمات موسيقى هادئة بشكل مثير.

وكتبت حلا شيحة على مقطع الفيديو :« الخوف والشك والقلق من المجهول وبكره اللي ممكن يبقي أحلى دافع لقتل أيام أحلى».

وأضافت: «متخنقوش الحاجات الحلوة اللي في حياتكم بسبب أفكار جواكم بتكبروها وتصدقوها وهي مش موجودة أصلاً، خلوا التفاؤل سمة حياتكم وشوفوا الجزء الحلو من القصة وأكيد بعدها مش هتندموا أبدًا».