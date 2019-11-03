» «ماني»: «ميسي» و«رونالدو» الأقرب للفوز بالكرة الذهبية

03 نوفمبر 2019 - 05:14 م

قال ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي، أن المشوار ما زال طويلًا أمامه للوصول إلى ما حققه الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ويتواجد ماني في قائمة الـ30 لاعبًا المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، ومع ذلك يرى أنه لم يصل بعد إلى جودة الثنائي.

وقال ماني في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: " ميسي ورونالدو وحوش، أرى أنني لا أزال بعيدًا للغاية عنهما، وكما سبق وأن قلت سأبذل قصارى جهدي للاقتراب منهما بعض الشيء".

وأضاف: "من أحلام طفولتي الفوز بالكرة الذهبية، وحقيقة تواجدي بين المرشحين هذا العام ثمرة العمل الذي قدمته منذ مدة طويلة، ولكن في النهاية أنا أقدم كل ما لدى من أجل الألقاب الجماعية في المقام الأول".

وتابع: "إذا نجحت في التميز بعيدًا عن الألقاب الجماعية، بالطبع سيكون من أحلامي الفوز بالكرة الذهبية، وعندما تحقق حلمًا ما، يكون الأمر استثنائيا، وسيشعر جميع الشعب السنغالي والأصدقاء وأسرتي بالسعادة، وسأكون سعيدًا للغاية بدوري".

وواصل: "سبق وأن قلت إنه من مصادر الحوافز الإضافية بالنسبة لي أن أجد أساطير أفريقية مثل إيتو ودروجبا تتحدث عني، هذا شيء لطيف دائمًا".

وتوج ماني الموسم الماضي بالحذاء الذهبي كأفضل هداف للدوري الإنجليزي مناصفة مع زميله محمد صلاح وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال.

وعن ذلك قال ماني: "أعتقد أنني متواضع بما فيه الكفاية، ولكني أرغب في التواجد بالقمة، أملك رؤية خاصة للأمور تجعل من حولي يشعرون بالفخر".