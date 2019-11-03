نائب: «الأكياس البلاستيكية» تهدد البيئة والمواطنين

03 نوفمبر 2019 - 05:33 م

انتقد النائب طارق متولي، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، تفاقم مشكلة تلوث نهر النيل التي طالما شكلت أزمة، نظرًا لما يمثله "التلوث" من خطورة كبيرة على البيئة والمواطنين، والتي تمثل المخلفات البلاستيكية المتسبب الأول والأخطر فيها.





وأكد "متولي"، في بيان اليوم السبت، أن هناك نحو 47 نوعًا من الأسماك انقرضت من نهر النيل بسبب غياب سياسة رشيدة داخل مصر تتعلق بالحفاظ على الأسماك داخل نهر النيل، مضيفا: "في ظل استخدام مصر من البلاستيك والذي يبلغ 12 مليار كيس بلاستكيًا تهدد الحياة البرية والبحرية والأنواع المهددة بالانقراض، تأثرت جميعها بشدة بالبلاستيك بسبب الابتلاع أو التسمم أو الاختناق".





وأشار إلى أن تغذى الأسماك على البلاستيك يتسبب بخطر إصابة الإنسان بالسرطان وعدد من الأمراض والأوبئة، حيث يترسب البلاستيك الضار في الأسماك التي يتغذى عليها الإنسان وبالتالى تدخل في السلسلة الغذائية له، موضحًا أن البلاستيك يُعتبر أخطر أنواع المخلفات التي لا تتحلل مع الزمن وتبقى لعقود ملوثة البيئة.



