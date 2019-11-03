  • الأحد 03 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:58 م
بحث متقدم
إليسا وأدرعي

«أدرعي» يتحرش بـ«إليسا»..والأخيرة:«مختل وقح»

جانب من المشاجرة

مشاجرة عنيفة بين عائلتين بمشاركة النساء والفتيات

أرشيفية

«مدبولي» يصل البرلمان لكشف مبررات مد«الطوارئ»

حلا شيحة

حلا شيحة تصدم الجميع برقصة مثيرة بالـ«هوت شورت»

محمد بن سلمان

«بن سلمان» يكشف فوائد طرح «أرامكو» في البورصة

أبو بكر البغدادي

شاهد.. تعليق نساء داعش على مقتل البغدادى

رئيس النواب

"نسيتوا الانتخابات".. رسالة ساخرة من عبد العال للنواب

صاحب مسابقة أجمل سيقان

مسابقة "أجمل سيقان نسائية" تثير ضجة بالكويت

تركي آل شيخ

تركي آل الشيخ: تعرضت لوعكة صحية لهذا السبب وربنا سلّم

جانب من المؤتمر

أبو الغيط يحذر العرب من هذا الأمر

«جلال»: أهدرنًا فوزًا كبيرًا على بطل سيشيل.. وعودة «جمعة» المكسب الأهم

الرياضة

ايهاب جلال
ايهاب جلال

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

استعدادًا للأهلي.. الزمالك يهزم المنيا برباعية

#

مانشستر سيتي يسقط أمام وولفرهامبتون بهدفي «تراوري»

#

الأهلي يكتسح الإنتاج الحربي برباعية

#

صن داونز يدك شباك بطل سيشيل بـ11 هدف

المصريون

المصرى

الكونفدرالية

جلال

أبدى إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، سعادته بالتأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على الفوز عليه في مجموع المباراتين ذهاب وإيابًا بستة أهداف دون رد.

وقال «جلال» في تصريحات لقناة «أون سبورت»، «التأهل لدور المجموعات الأفريقي أمر مميز للغاية.. والأهم هو عودة أحمد جمعة للمشاركة من جديد».

وتابع، «أهدرنا العديد من الفرص السهلة كانت كفيلة بتحقيق نتيجة كبيرة على أرضنا ولكن سنعمل على معالجة هذا الأمر في الفترة القادمة».

وأضاف، «أنتظر قرعة دور المجموعات يوم 10 نوفمبر الجاري وسنعمل على تحديد العناصر التي سيتم إضافتها في القائمة الإفريقية حيث أن لدينا 7 أماكن شاغرة».

يذكر أن المصري البورسعيدي تأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على فريق كوت دي أور بطل سيشل بأربعة أهداف دور رد ذهابًا، والفوز بثنائية إيابًا بملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» «جلال»: أهدرنًا فوزًا كبيرًا على بطل سيشيل.. وعودة «جمعة» المكسب الأهم
» «ماني»: «ميسي» و«رونالدو» الأقرب للفوز بالكرة الذهبية
» المصري يتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية
» سبب رفض «مبابي» الانتقال إلى ريال مدريد
» فنانة شهيرة تحتفل بعيد ميلادها بـ"اطلالة جريئة"
» السعودية.. لحظة سرقة سيارة من داخل المقابر
» شاهد.. أزمة مرورية بسبب وائل كفوري في الأردن
» احتفال غير مسبوق لـ"دبى" بهذا الفنان العالمي
» نانسي عجرم تبهر السعوديين بـ"ملابسها"
» سر غضب ريال مدريد من التحكيم الإسباني
» «جمارك الإسكندرية» أفرجت عن سيارات بـ 6,2 مليار جنيه في أكتوبر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:40 م

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه