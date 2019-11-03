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مشاجرة عنيفة بين عائلتين بمشاركة النساء والفتيات

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جانب من المشاجرة

محمد فضل- متابعات

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مشاجرة دموية فى الزيتون.. والسبب: لعب عيال

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الاردن

عنف

فتيات

خناقة

انتشر فيديو اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن مشاجرة بين عائلتين في منطقة الغويرية بالأردن، شاركت فيها النساء والفتيات بالعصي.

ويظهر في الفيديو مجموعة من الفتيات، يهاجمن رجل بالشوم والحجارة، وسط تبادل الشتائم من الطرفين.

وحسب موقع "جراسا" الأردني ، فإن المشاجرة وقعت بين عائلتين، إثر خلاف بينهما حول نزاع بدأ بين الأطفال ثم انتقل للكبار، موضحاً على لسان مصدر أمني، أن المشاجرة أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات الطفيفة.


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