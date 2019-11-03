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إليسا وأدرعي

«أدرعي» يتحرش بـ«إليسا»..والأخيرة:«مختل وقح»

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«أدرعي» يتحرش بـ«إليسا»..والأخيرة:«مختل وقح»

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إليسا وأدرعي
إليسا وأدرعي

محمد فضل- متابعات

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إسرائيل

اليسا

تحرش

ادرعى

تحرش أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالفنانة اللبنانية إليسا، وذلك على موقع التواصل الاجتماعي، موجهًا لها كلمات رقيقة بمناسبة عيد ميلادها.

وشارك "أدرعي" مقطع مصور للجندي إسرائيلي بالزي العسكري، وهو يعزف على مجموعة من الآلات الموسيقية على أنغام أغنية "بتمون" لإليسا، وذلك احتفالا بعيد ميلادها.

كما وجه الجندي في لقطات أخرى، رسالة للمطربة اللبنانية باللغة العربية، قائلا لها: "إليسا الغالية يا ملكة الإحساس، صحيح أن عيدك كان في السابع والعشرين من الشهر، وطبعا لا نستطيع أن نستغنى عن تهانينا لك".

واستطرد قائلا: "هل تودين معرفة ما هي هديتنا؟.. تابعينا".

فيما ردت المطربة اللبنانية، إليسا، اليوم الأحد، على مغازلة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي لها، مكتفية بالقول :«مختل وقح»، كما أنها استمرت في حظرها له على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وردت إليسا على أفيخاي بـ"هيدي الوقاحة ما بينرد عليها إلا ببلوك محتل وقح".


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