رئيس الوزراء: قوى الشر تطمع في زعزعة أمن مصر

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حسن علام- متابعات

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المولد النبوي

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المصريين ونواب البرلمان، بذكرى المولد النبوي الشريف، والذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، لإلقاء بيان الحكومة بشأن إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، مشيرا إلى أن قوى الشر والظلام تطمع في زعزعة أمن واستقرار مصر، قائلا: وهذا لن يتم على بلد يحفظها الله وجندها من خير أجناد الأرض.

وأكد مدبولي، أن العمليات الإرهابية لن تعطل عملية التنمية، لاسيما أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في عمليات الإصلاح، ببناء البلاد والإصلاح الاقتصادي، مما دفع بعض المنظمات الدولية للإشادة بالأوضاع في مصر.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على التزام الحكومة في حماية الحريات العامة والحفاظ على الأمن القومي للبلاد، قائلا: نرجو من الله أن تسهم حالة الطوارئ في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، واستكمال خطة التنمية لمصر.


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