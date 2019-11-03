» ليستر سيتي يتخطى كريستال بالاس بهدفين

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كريستال بالاس

فاز فريق ليستر سيتي، على مضيفه كريستال بالاس، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد ليستر، الذي حقق فوزه الخامس في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، إلى 23 نقطة، ليرتقي للمركز الثالث في ترتيب المسابقة، متفوقا بفارق الأهداف على تشيلسي، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تراجع للمركز الرابع.

في المقابل، تجمد رصيد كريستال بالاس، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات، عند 15 نقطة في المركز التاسع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وافتتح كاجلار سويونكو التسجيل لمصلحة ليستر في الدقيقة 57، قبل أن يؤمن النجم المخضرم جيمي فاردي النقاط الثلاث، عقب تسجيله الهدف الثاني لليستر في الدقيقة 88.

وبهذا الهدف، انفرد فاردي بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حاليا، بعدما رفع رصيده إلى عشرة أهداف، ليفض الشراكة مع تامي أبراهام وسيرخيو أجويرو نجمي تشيلسي ومانشستر سيتي على الترتيب، اللذين يتقاسما المركز الثاني في القائمة.


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