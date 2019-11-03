» وزير يعتذر لـ"أمه" بعد الشتائم التي طالتها بسببه

03 نوفمبر 2019 - 07:14 م

أعرب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جبران باسيل، اليوم الأحد، عن اعتذاره لأمه بسبب ما سماه الشتائم التي وجهت ضدها خلال الاحتجاجات الحالية.

وكتب الوزير المثير للجدل عبر حسابه على موقع "تويتر": "لأمي بقول: بعتذر منك لأنو بسببي طالك الأذى وأنت ما ذنبك بس إنت يا ماما علمتيني حب لبنان، وإنو كرامتي الشخصية مش أهم من كرامة وطني.. علمتيني إنو ما حدا بيقدر يمس كرامتك إلا إذا إنت مسيتها بعمل شائن، إنت بتعرفي شو ربيتي، تحملتي كتير بس الوقت كفيل يبين الحقيقة"

ويشهد لبنان احتجاجات حاشدة، للمطالبة بسقوط الحكومة ومحاربة الفساد والبطالة.