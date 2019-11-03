فرح شعبي بحضور 35 راقصة داخل نادي الشمس

03 نوفمبر 2019 - 07:28 م

فجر الدكتور أحمد غنيم عضو نادي الشمس الرياضي، مفاجأة صادمة، خلال مقطع فيديو يزعم فيه إقامه فرح شعبي بوجود راقصات في نادي الشمس خلال شهر سبتمبر الماضي، مما أثار غضب واستياء عدد كبير من أعضاء النادي مطالبين بفتح تحقيق في هذه الواقعة المسيئه لنادي الشمس.

وقال «غنيم» إنه تعرض للتهديد من إدارة النادي لقياlه بنشر تلك الواقعة، وطالب رئيس نادي الشمس بالرد علي ما نشره من شباب يشربون المشروبات الكحولة في فرح شعبي بالنادي بوجود راقصات شبه عاريات في الوسط الرياضي، وكيف أن تكون هذه المشاهد بين أبناءنا بالنادي.

وطالب أعضاء بالنادي على جروبات للأعضاء بضرورة فتح تحقيق، متسائلين عن دور وزارة الرياضة.







