تحذير حاد بسبب جريمة آثمة في السعودية

03 نوفمبر 2019 - 07:35 م

أصدرت النيابة العامة السعودية، تحذيرًا حادًا، بسبب تغيير معالم النقود، واصفة هذا الأمر بالجريمة الآثمة.

وقالت عبر "تويتر": "يُحظر تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في المملكة بقصد آثم، وتمتد المُساءلة الجزائية تجاه كل من ساهم بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض على ذلك، ويُقرر على الشروع فيها نصف عقوبة الجريمة التامة، ويعاقب على تلك الجرائم داخل المملكة سواءً ارتكبت داخلها أو خارجها."

وذكرت النيابة العامة: "تمتد المساءلة الجزائية تجاه كُل من ساهم بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض على ذلك، ويُقرر على الشروع فيها نصف عقوبة الجريمة التامة، ويُعاقب على تلك الجرائم داخل المملكة سواءً ارتكبت داخلها أو خارجها."