نجم بيراميدز بديلًا لظهير الأهلي في المنتخب

03 نوفمبر 2019 - 07:58 م

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، استدعاء أحمد أيمن منصور لاعب فريق بيراميدز لدخول قائمة المنتخب المصري بدلاً من أيمن أشرف ظهير الأهلي.

وبحسب صفحة الاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري استدعاء أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز لمعسكر الفريق بدلاً من أيمن أشرف".

ومن المقرر أن يبدأ معسكر المنتخب المصري في الخامس من نوفمبر المقبل بالإسكندرية، في إطار الاستعدادات لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 من الشهر الجاري ضمن تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري سيخوض مباراة ودية أمام منتخب ليبيريا في السابع من الشهر الجاري قبل أن يستقر حسام البدري على القائمة النهائية للمنتخب والتي ستشمل خوض المباراتين.



