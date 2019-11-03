  • الأحد 03 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:04 م
بحث متقدم
راقصات

فرح شعبي بحضور 35 راقصة داخل نادي الشمس

الخارجية الكويتية

حبس سفير كويتي 7 سنوات.. تعرف على تهمته

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة أمام البرلمان بسبب "محمد صلاح"

ارشيفية

شريف منير يرد على محمد ناصر: «اشتكيتك لربنا»

إليسا وأدرعي

«أدرعي» يتحرش بـ«إليسا»..والأخيرة:«مختل وقح»

جانب من المشاجرة

مشاجرة عنيفة بين عائلتين بمشاركة النساء والفتيات

أرشيفية

«مدبولي» يصل البرلمان لكشف مبررات مد«الطوارئ»

حلا شيحة

حلا شيحة تصدم الجميع برقصة مثيرة بالـ«هوت شورت»

محمد بن سلمان

«بن سلمان» يكشف فوائد طرح «أرامكو» في البورصة

المصرى

المصري يتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية

نجم بيراميدز بديلًا لظهير الأهلي في المنتخب

الرياضة

بيراميدز
بيراميدز

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الشحات عن تشميسة "النقاز": فعلتها مع عبدالله جمعة أيضا

#

«بركات» يحذر لاعبي المنتخب من هذا الأمر

#

نجم الأهلي: فكرت في الاعتزال بسبب هذا الشخص

#

نجم الأهلي يخلع تيشرت النادي ويرميه في أرضية الملعب

المصريون

الاهلى

حسام البدرى

بيراميدز

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، استدعاء أحمد أيمن منصور لاعب فريق بيراميدز لدخول قائمة المنتخب المصري بدلاً من أيمن أشرف ظهير الأهلي.

وبحسب صفحة الاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري استدعاء أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز لمعسكر الفريق بدلاً من أيمن أشرف".

ومن المقرر أن يبدأ معسكر المنتخب المصري في الخامس من نوفمبر المقبل بالإسكندرية، في إطار الاستعدادات لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 من الشهر الجاري ضمن تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري سيخوض مباراة ودية أمام منتخب ليبيريا في السابع من الشهر الجاري قبل أن يستقر حسام البدري على القائمة النهائية للمنتخب والتي ستشمل خوض المباراتين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» حسم قضية أثارت جدلًا كبيرًا بالسعودية
» ليستر سيتي يتخطى كريستال بالاس بهدفين
» وزير يعتذر لـ"أمه" بعد الشتائم التي طالتها بسببه
» «تريزيجيه» ينشر صورة مع محمد صلاح
» تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 13-11-2019
» «جلال»: أهدرنًا فوزًا كبيرًا على بطل سيشيل.. وعودة «جمعة» المكسب الأهم
» «ماني»: «ميسي» و«رونالدو» الأقرب للفوز بالكرة الذهبية
» المصري يتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية
» سبب رفض «مبابي» الانتقال إلى ريال مدريد
» فنانة شهيرة تحتفل بعيد ميلادها بـ"اطلالة جريئة"
» السعودية.. لحظة سرقة سيارة من داخل المقابر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:53 ص

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه