علاقة «آثمه» لزوجة رياض محرز مع ملاكم أمريكي

03 نوفمبر 2019 - 08:45 م

كشفت صحيفة ميرور البريطانية عن وجود علاقة بين ريتا جوهال، زوجة قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، والملاكم الأمريكي، ديونتاي وايلدر.

وقالت الصحيفة البريطانية: إن جوهال صاحبة الأصول الهندية شوهدت جالسة في شهر أغسطس الماضي مع الملاكم الأمريكي، ديونتاي صاحب 34 عاما في ملهى ليلي في مدينة مانشستر.

وأضافت الصحيفة، أنه كان هناك انسجام واضح بين الثنائي أثناء الأمسية بحسب ما أفادت به مصادر للصحيفة.



