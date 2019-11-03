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ردًا على الهتافات العنصرية

«بالوتيلي» يعتدي على جماهير فيرونا

الرياضة

بالوتيلى
بالوتيلى

أمير سعد

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المصريون

بالوتيلى

بريشيا

اعتدى ماريو بالوتيلي، لاعب فريق بريشيا الإيطالي، بالكرة على جماهير فيرونا بعدما قام بركل الكرة تجاه مدرجاتهم، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، وذلك ردًا على هتافاتهم العنصرية.

وخسر بريشيا 1 / 2 أمام فيرونا اليوم الأحد في المرحلة الحادية عشر من الدوري الإيطالي.

وتمت تهدئة اللاعب، الذي عاد للدوري بعد أن قضى فترات في أندية كبيرة بإيطاليا وإنجلترا وفرنسا، من قبل زملائه بالفريق ولاعبي فيرونا، في الوقت الذي توقفت فيه المباراة لمدة أربع دقائق مع بداية الشوط الثاني.

وحذر المتحدثون، في الملعب، الجماهير من أنه سيتم إلغاء المباراة بموجب قواعد مكافحة العنصرية في الدوري الإيطالي إذا استمرت الإساءة.

وكاد بالوتيلي، الذي ولد في إيطاليا من اب وأم من غانا، أن يفتتح التسجيل في الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي، عندما سدد كرة قوية من ركلة حرة مرت بجوار القائم، كما سجل هدف بريشيا الوحيد في الشوط الثاني.

وقال مدرب فيرونا إيفان يوريتش إنه لم يحدث أي شيء معين ضد بالوتيلي، باستثناء بعض الهتافات العدائية بدون أي معنى عنصري.


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