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شاهد.. انهيار «سون» بعد التسبب في إصابة خطيرة للاعب إيفرتون

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تعرض أندريه جوميز، لاعب وسط فريق إيفرتون والمنتخب البرتغالي، لإصابة مروعة، خلال مواجهة توتنهام، التى انتهت منذ قليل بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، فى ختام منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

وتدخل سون على قدم جوميز بعنف شديد في الجانب الأيسر، قبل أن يظهر انفصال وجه قدم اللاعب البرتغالي عن ساقه، وسط صدمة من جانب الجماهير واللاعبين.

ودخل سون في نوبة من البكاء حزنا على تسببه في إصابة أندريه جوميز قبل أن يطرده حكم المباراة، بالبطاقة الحمراء.

وتسببت إصابة اللاعب البرتغالى فى حالة من الخوف الشديد من جانب لاعبى الفريقين، وجماهير إيفرتون الحاضرة فى ملعب "جوديسون بارك".


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