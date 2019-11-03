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الدولار يتراجع في بنكين خلال التعاملات المسائية

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الجنيه والدولار
الجنيه والدولار

محمد فضل- متابعات

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الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

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الدولار يتراجع أمام الجنيه اليوم الأحد

الدولار

البنوك

الجنيه

تراجع

شهدت أسعار الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، انخفاضًا في عدد من البنوك، حيث انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكي البركة وكريدي أجريكول، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار في بنك البركة، قرشا واحدا، إلى 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار، قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 16.8 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، وقناة السويس عند 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار، ثابتا في بنك الإسكندرية عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.12 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

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