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إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة فوق أجواء شمالي قطاع غزة

عرب وعالم

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

المصريون ووكالات

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أسقطت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، طائرة مسيرة إسرائيلية فوق أجواء شمالي القطاع.
ونقل مراسل الأناضول عن شهود عيان إن مسلحين يتبعون لفصائل المقاومة الفلسطينية أطلقوا النار بكثافة تجاه طائرة إسرائيلية بدون طيار كانت تحلق على ارتفاع منخفض فوق أجواء مناطق شمالي القطاع.
وذكر الشهود أن المسلحون تمكنوا من إسقاط الطائرة، دون مزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام محلية، من بينها وكالة "صفا" و"المركز الفلسطيني للإعلام"، بأن المقاومة أطلقت النار تجاه طائرة تجسس إسرائيلية مسيرة وتمكنت من إسقاطها فوق أجواء شمالي القطاع.
وذكرت أن عناصر المقاومة تمكنوا من السيطرة على الطائرة المسيرة، دون الإشارة إلى الفصيل الذي أسقط الطائرة أو طرازها.
ولم تعلن أي جهة في غزة مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة حتى الساعة 20: 40 بالتوقيت المحلي (18: 40 تغ)، كما لم يصدر أي تعقيب عن الجيش الإسرائيلي حول الحادث.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح المسلح "للجبهة الشعبية"، وكتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة "حماس"، إسقاط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في حادثين منفصلين، فوق أجواء القطاع.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الأشهر الماضية، عن سقوط عدة طائرات مسيرة بحوادث منفصلة فوق القطاع.
وعادة ما يستخدم الجيش هذا النوع من الطائرات، لجمع المعلومات الاستخبارية. -

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