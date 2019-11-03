إسرائيل.. العرب يحتجون على تقاعس الشرطة عن محاربة الجريمة

03 نوفمبر 2019 - 10:50 م

أقامت لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في إسرائيل، الأحد، خيمة اعتصام أمام مقر رئاسة الحكومة في القدس الغربية؛ احتجاجًا على تقاعس الشرطة عن محاربة الجريمة في الوسط العربي.



ويتخلل خيمة الاعتصام إضراب عن الطعام لقيادات سياسية ومجتمعية لمدة ثلاثة أيام متتالية.

وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة خلال مؤتمر صحفي: "نحن هنا.. كل القيادات السياسية جئنا نحمل الحكومة مسؤولية استفحال الجريمة".

ويُشكل العرب الفلسطينيون نحو 20 بالمئة (1.8 مليون شخص) من عدد المواطنين في إسرائيل، وينحدرون من سلالة نحو 154 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم، عقب إعلان تأسيس إسرائيل، عام 1948، على أراضٍ فلسطينية محتلة.

وأضاف بركة: "نمثل كل قيادات جماهيرنا الوطنية، قيادة لجنة المتابعة، وأعضاء الكنيست (البرلمان) من القائمة المشتركة (تضم أحزابًا عربية)، ورؤساء السلطات المحلية العربية، وقيادات أحزاب وناشطين".

وتابع: "باشرنا منذ شهر بسلسلة نشاطات ومظاهرات وتظاهرات، واليوم نأتي إلى هنا، نحمل الحكومة مباشرة مسؤوليتها عن استفحال الجريمة، بتواطؤ الشرطة معها".

ونظم المواطنون العرب، في الأيام الأخيرة، سلسلة من المسيرات والمظاهرات؛ للاحتجاج على تفشي الجريمة، وعدم جدية سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية في التعامل معها.

ومضى بركة قائلا: "إننا مجتمع كسائر المجتمعات، نسعى للعيش بطمأنينة، ولسنا شعب عنيف كما يزعم قادة الحكومة، إذ يعترفون بأن المتورطين بالجريمة هم 2 بالمئة (من العرب)، ما يعني أن 98 بالمئة يريدون العيش بسلام".

وشدد على أن "تواطؤ الشرطة يظهر من الإحصاءات التي بين أيدينا، فمنذ مطلع العام قُتل 79 شخصًا في مجتمعنا العربي، بمعنى 52 قتيلًا لكل مليون نسمة".