اليونان.. بدء نقل 800 طالب لجوء من الجزر إلى البر

03 نوفمبر 2019 - 11:00 م

بدأت السلطات اليونانية، عملية نقل طالبي اللجوء إلى البر الرئيسي؛ بسبب زيادة أعدادهم في جزر بحر إيجه.



وذكرت صحف يونانية، الأحد، أن السلطات نقلت نحو 800 طالب لجوء إلى ميناء "إلفسينا" قرب العاصمة أثينا.

وتأتي عملية التنقيل هذه تمهيدًا لتوزيعهم على مخيمات مختلفة بالبلاد، عقب وصول أعداد طالبي اللجوء إلى 15 ألفا في مخيم "موريا" وأطرافه بجزيرة "ميديلي" (لسبوس).

وأوضحت الصحف أن السلطات تخطط لنقل 5 آلاف طالب لجوء إلى البر الرئيسي في غضون 15 يوماً.

وشهدت أعداد طالبي اللجوء القادمين إلى الجزر اليونانية عبر تركيا زيادة كبيرة مؤخرًا.

وفي تصريح تلفزيوني، أوضح نائب وزير حماية المواطن، المسؤول عن شؤون سياسات الهجرة في اليونان، يورغوس كوموتشاكوس، أن 40 ألف طالب لجوء دخلوا البلاد خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.

والسبت، منع متظاهرون في جزيرة كوس، بينهم رئيس بلديتها ثيودوسيس نيكيتاراس، نزول 75 مهاجرًا تقرر نقلهم إلى الجزيرة.