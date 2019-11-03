حسام بدراوي: "السوشيال ميديا في مصر يحكمها المجانين"

03 نوفمبر 2019 - 11:10 م

قال الدكتور حسام بدراوي، السياسي البارز، إن المصريين لديهم وعي كبير ويرفضون الفوضى والهدم.



وأضاف بدراوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه لابد من إعلاء سقف الحريات واحترام الرأي المخالف، كاشفا أن الرأي المخالف الذي يبني مفيد للجميع.



وتابع حسام بدراوي، أن السوشيال ميديا في مصر يحكمها المجانين والمتطرفين جدا وأيضا أجهزة الدولة التي تهاجم شخص عندما يتحدث ضد النظام، وطالب بضرورة نظام مؤسسي يبني وينشئ حوار على أرضية طنية.

