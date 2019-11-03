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بعد إعادة تأهيلها..

حسام بدراوي: نعمل على تسليم الحكومة مدرسة كل 7 أشهر

الحياة السياسية

حسام بدراوي
حسام بدراوي

المصريون ـ متابعات

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أشاد حسام بدراوي السياسي البارز، بالدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لأدائها المتميز في الوزارة، ودعمها المتواصل للأنشطة المجتمعية .
وأضاف بدراوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن لديه 5 جمعيات أهلية، وسيحتفل غدًا بالعيد العشرين لجمعية تكاتف، التي تسلم الحكومة مدرسة حكومية مجانية كل 7 أشهر، في أفقر المناطق بعد إعادة تأهيلها. 
وأشار بدراوي إلى أن المدرسة تتكلف من 8 إلى 10 ملايين جنيه، كلها من التبرعات، بدعم من وزيرة التضامن التي تحضر افتتاح المدارس الجديدة. 
وأوضح السياسي البارز أنه يقوم بعمل تأمين صحي للطلاب وبرنامج تأهيلي للمدرسين، إضافة إلى الاهتمام بقصر الثقافة ومراكز الشباب في تلك المناطق، حيث إن التعليم والشباب والثقافة يجب أن يكونوا ملف واحد 

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