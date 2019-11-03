حسام بدراوي: نعمل على تسليم الحكومة مدرسة كل 7 أشهر

03 نوفمبر 2019 - 11:20 م

أشاد حسام بدراوي السياسي البارز، بالدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لأدائها المتميز في الوزارة، ودعمها المتواصل للأنشطة المجتمعية .



وأضاف بدراوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن لديه 5 جمعيات أهلية، وسيحتفل غدًا بالعيد العشرين لجمعية تكاتف، التي تسلم الحكومة مدرسة حكومية مجانية كل 7 أشهر، في أفقر المناطق بعد إعادة تأهيلها.



وأشار بدراوي إلى أن المدرسة تتكلف من 8 إلى 10 ملايين جنيه، كلها من التبرعات، بدعم من وزيرة التضامن التي تحضر افتتاح المدارس الجديدة.

