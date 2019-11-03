متحدث الرئاسة: هذا هو موعد إعلان مصر خالية من "فيروس سي"

03 نوفمبر 2019 - 11:50 م

أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه سيتم إعلان مصر خالية تمامًا من مرض فيروس سي مايو المقبل، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أعربت عن سعادتها بالنتائج التي حققتها حملة "100 مليون صحة"، الى أن منظومة التأمين الشامل تمثل تحديا كبيرا في كل الدول ومن ضمنها أمريكا وليس مصر فقط .

