متحدث الرئاسة: هذا هو موعد إعلان مصر خالية من "فيروس سي"

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السفير بسام راضي
السفير بسام راضي

المصريون ـ متابعات

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أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه سيتم إعلان مصر خالية تمامًا من مرض فيروس سي مايو المقبل، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أعربت عن سعادتها بالنتائج التي حققتها حملة "100 مليون صحة"، الى أن منظومة التأمين الشامل تمثل تحديا كبيرا في كل الدول ومن ضمنها أمريكا وليس مصر فقط .
وأضاف "راضي"  خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة  mbc مصر، تقديم عمرو أديب، اليوم الاحد أن نجاح المنظومة يكمن في استدامة جودة الخدمات مشيرا إلى أن الهدف الأسمى في نظام التأمين الصحي الشامل يتمثل في تطوير الخدمات الصحية في مصر.

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