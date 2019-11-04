طيران حفتر يقصف مطار معيتيقة للمرة الثانية الأحد

04 نوفمبر 2019 - 12:30 ص

استهدف طيران تابع لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مساء الأحد، مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، بعد ساعات من استهدافه صباح اليوم.

وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" مصطفى المجعي إن طيران حفتر نفذ 4 ضربات على مطار معيتيقة، مساء الأحد.

وأضاف المجعي، للأناضول، أن قصف حفتر للمطار بعد إعلان عودة الحركة الجوية هو "عبث واستهداف للمنشآت المدنية".

ولم يوضح المجعي طبيعة الخسائر جراء الضربات الجوية، كما لم يصدر أي تعليق فوري من جانب حفتر بشأن الأمر.

واستهدف طيران إماراتي مسير داعم لقوات حفتر، في وقت سابق الأحد، مطار معيتيقة، وذلك بعد أيام من الإعلان عن قرب إعادة فتحه، وفق إعلام ليبي.

وقالت قناة "فبراير" (خاصة) إن "الطيران الإماراتي المسير الداعم لحفتر استهدف مطار معيتيقة الدولي".

فيما نقلت قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة) عن مديرة مكتب الإعلام بوزارة المواصلات، عائشة البصير، القول إن القصف استهدف نهاية مهبط المطار، من دون تسجيل أضرار.

وبينما تتهم حكومة "الوفاق" الإمارات بدعم هجوم قوات حفتر على طرابلس، نفت أبوظبي في بيانات سابقة تلك الاتهامات. ومعيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة وسبق أن بررت قوات حفتر استهدافها للمطار باستخدامه من قبل قوات الوفاق للمهام العسكرية، إلا أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أكد في تصريحات سابقة، خلو جميع مرافق المطار من المظاهر المسلحة.

والثلاثاء، أعلن وزير المواصلات بحكومة الوفاق الليبية، ميلاد معتوق، في مؤتمر صحفي مشترك مع سلامة، عودة الملاحة الجوية إلى المطار خلال أسبوعين، بعد توقفها قرابة شهرين بسبب استهدافه المتكرر.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات "الوفاق". -

