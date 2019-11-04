نجم الزمالك يكشف أغرب موقف فعله معه محمد صلاح

04 نوفمبر 2019 - 05:38 ص

كشف محمود عبد الرحيم "جنش" - حارس مرمى الزمالك - أن النجم المصري محمد صلاح عرض المساعدة في علاجه.



وقال "جنش" في تصريحات تلفزيونية: "صلاح لم يتركني منذ تعرضي للإصابة بوتر أكيلس مع منتخب مصر ودعمني معنويا وعرض أن يساعد في علاجي في أي مكان أختاره لكي أعود للملاعب بأسرع وقت".



وأضاف: "صلاح عرض علي أيضا أن يأخذني للعلاج في أسبانيا وسألني ما إذا كنت أحتاج لأي شيء لكني شكرته".



واستدرك: "عند احتياجي لطبيب متخصص في التأهيل .. أخبرني محمد أبو العلا - الطبيب بمنتخب مصر - أن الطبيب الخاص بمحمد صلاح هو أفضل من يقوم بتلك المهمة .. وبعدها فوجئت بصلاح يتصل بي ويخبرني أنه سينسق مع طبيبه الخاص لعلاجي وهو ما حدث فعلا".

