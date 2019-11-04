سمية الخشاب تكشف مفاجأة محرجة عن أسرة أحمد سعد

أحمد عادل شعبان
شنت الفنانة سمية الخشاب هجوما حادا على أسرة طليقها الفنان أحمد سعد بعد حصوله على حكم غيابي ضدها بحسبها 3 سنوات بسبب شيكات بدون رصيد.
وقالت سمية في مداخلة مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "نفسي أعرف أهله ساكتين ليه .. أخوه عمرو سعد عايش لنفسه .. ولما تعب مرفعش سماعة التليفون يسألني أخويا عامل ايه ؟ .. ولما كان أحمد سعد تعبان مفيش حد فيهم سأل وكنت بلف بيه في المستشفيات .. هما حاجة صعبة اوي".
وتابعت: "أخوه الكبير الدكتور سامح عبد الرحمن قالي الطحال دا مش مهم في جسم الإنسان وهما بيقووه على إنه يعمل حاجات غلط".
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