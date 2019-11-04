مصطفى شعبان يحرج ابنة شريف منير بسبب إساءتها للشعراوي

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مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

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الشعراوى

شارك الفنان مصطفى شعبان في هاشتاج "الشعراوي رمز مصر" الذي دشنه نشطاء ردًا على الانتقادات التي وجهتها الإعلامية أسما شريف منير للشيخ محمد متولي الشعراوي .

ورد "شعبان" على إساءة أسما قائلا: "اللهم أحسن خلقنا .. وهذب ألسنتنا وارحم جهلنا .. واعفو وتجاوز عن أخطائنا .. واجمعنا على المحبة والطاعة والتسامح .. الشعراوي رمز مصر".

وكانت أسما شريف منير وصفت "الشعراوي" بأنه "متطرف" قبل أن تقدم اعتذارًا عما قالته ، مؤكدة أنها لا تقصد الإساءة مطلقا.

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