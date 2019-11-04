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علاقة محرمة تقيل الرئيس التنفيذي لـ"ماكدونالدز"

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الرئيس التنفيذي لـ"ماكدونالدز"
الرئيس التنفيذي لـ"ماكدونالدز"

متابعات - أمينة عبد العال

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علاقة محرمة

الرئيس التنفيذى

أجبرت إدارة سلسلة مطاعم"ماكدونالدز"، ستيف إيستربروك الرئيس التنفيذي لمطاعم، علي الاستقالة بعد اكتشاف أنه علي علاقة بموظفة في سلسلة المطاعم وهو مايخالف الللوائح التي تم وضعها حسب صحافة محلية.

ولم ينكر ستيف علاقته بل أقرها مشيرا إلي أنها كانت برضاء الطرفين وإن كانت مخالفة للوائح، ولافتا إلي أنه كان هناك تصويت علي رحيله عن السلسلة العملاقة .

جدير بالذكر أن ستيف يعمل في سلسلة المطاعم الأمريكية الشهيرة منذ 2015 وهو مطلق ويبلغ من العمر 52 عاما، ولم يكنالأول فقد استقال الكثيرين من المدراء بسبب مواعدتهم موظفات، بعدما وضعت الشركة قواعد صارمة للسلوك لانتشار حملة" مي تو" النسائية ضد التحرش الجنسي بالنساء في العمل.


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