ارتفاع عدد القتلى في تظاهرات إثيوبيا

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متابعات - أمينة عبد العال

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القتلى

إثيوبيا

أبي أحمد

تظاهرات أثيوبيا

ارتفع عدد قتلى تظاهرات إثيوبيا خلال الشهر الماضي إلى 86 قتيلاً حسب إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، لافتًا إلى أنهم 82 رجلا و4 سيدات من المسلمين والمسيحيين.

وطالب رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي المواطنين، بمقاومة القوى الخارجية التي تهدد البلاد والتي ترجع البلاد إلى الوراء حسب قوله.

يذكر أن أنصار الناشط جوهر محمد قد خرجوا في تظاهرات 23 و24 أكتوبر بعد تصريحات بانتهاكات الشرطة ضده، حسب الصحافة المحلية.   


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