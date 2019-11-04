برفقة صديقتها.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل

علا خطاب
من جديد أثارت ابنة الفنان عمرو دياب، جدلاً واسعًا، وذلك بعد نشرها مجموعة صور جديدة لها عبر تطبيق "سناب شات"، برفقة صديقتها .
وظهرت جنا عمرو دياب، بإطلالة جذابة وهى تستخدم تطبيق سناب شات، حيث ارتدت، سويت شيرت، باللون الأسود، ونسقت معها ايس كاب باللون البيج .
وأبرزت إطلالة "جنا"، جمالها ولون بشرتها البرونزية المميزة وظهرت بجانبها في إحدى الصور صديقة لها .
وحرصت ابنة عمرو دياب، على تسريحة شعر مربوط من الخلف بطريقة مميزة وأنيقة للغاية ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة الذى ارتكز على أحمر الشفاه وأيلينر العيون بإطلالة طبيعية ورقيقة.
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